Football

Sans public, jouer à domicile est un handicap

Selon les calculs d’un économiste norvégien, l’absence de public est préjudiciable à l’hôte du match.

En l’absence de public banni des stades pour cause de coronavirus, jouer à domicile n’est plus un avantage et est même devenu un handicap pour les équipes professionnelles de football, selon les calculs savants d’un économiste norvégien.