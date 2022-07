Energie: Sans redevance hydraulique, de l’électricité moins chère

Damian Müller critique aussi le Conseil fédéral dans la gestion de la crise. En effet, Simonetta Sommaruga et son équipe font le point sur la pénurie d’électricité tous les deux jours. Des représentants de l’industrie de l’électricité, du gaz et des huiles minérales, les plus grandes entreprises d’électricité comme Axpo, Alpiq, FMB et Repower, ainsi que les cantons y sont conviés. Mais pas les scientifiques. Une erreur, selon le sénateur, qui estime que les spécialistes des EPF et des universités pourraient établir des scénarios sur la situation électrique à l’aide de modèles de calcul, comme durant la pandémie. Il regrette également l’absence d’une task force nationale chargée d’anticiper les pires scénarios.