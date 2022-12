Genève: Sans réforme, «la Protection civile va droit dans le mur»

«Il faut centraliser»

Les attentes des partenaires (police, pompiers, etc.) ne sont pas suffisamment prises en compte et le champ d’action de la PC n’est pas assez clairement identifié. «Cela génère de la frustration chez certains partenaires qui ne comprennent pas pourquoi la PC refuse d’intervenir dans certaines situations», confie Sophie Forster Carbonnier, magistrate à la Cour. L’évaluation de la qualité des interventions laisse également à désirer. «Les retours d’expérience manquent de précision et de données clés. Dès lors, impossible d’améliorer les prestations.»

Tout dépendra des communes

Pour Nicola Squillaci, chef du Service protection civile et affaires militaires (qui dépend de l’Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires, OCPPAM), ce rapport d’audit est sans surprise. «On fait le même constat depuis des années.» Raison pour laquelle une réforme a été lancée en 2011 pour réduire le nombre de structures de 12 à 4, avec une gestion cantonale. Mais onze ans plus tard, rien n’a changé. La faute aux communes, qui «bottent en touche» et refusent de passer la main au canton, estime le lieutenant. «La collaboration avec les communes va être déterminante», abonde Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité. «Par le passé, on misait tout sur les communes, mais désormais on a le Covid, un possible black-out, la gestion de l’eau potable en cas de pénurie. On est passés à un autre stade. Il faut centraliser, sinon on va dans le mur», conclut Nicola Squillaci