Session : «Sans régulation, le taux de croissance du loup peut être de 30% par an»

Simonetta Sommaruga a répondu à plusieurs questions sur le prédateur lundi à l’heure des questions au National.

C’est la ministre de l’Environnement, Simonetta Sommaruga, qui a fourni la réponse. «Sans régulation des populations, le taux de croissance du loup devrait se monter à 30% par an», a-t-elle dévoilé. Et de préciser qu’officiellement notre pays abrite actuellement 150 loups. Mais cette croissance devrait fortement ralentir puisque la limite de la capacité écologique sera atteinte, a-t-elle précisé. En clair, les loups, devenus trop nombreux, ne trouveraient plus de nouveaux territoires pour se nourrir et s’épanouir. Et Simonetta Sommaruga de préciser cependant: «Ce n’est qu’un scénario théorique, car la régulation des effectifs des loups devient de plus en plus probable.»