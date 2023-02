Syrie : Sans relâche, il fouille les gravats en quête de trente de ses proches

«Une famille entière s’en est allée. C’est une extermination totale», déclare cet homme de 40 ans, le visage pâle, recouvert de poussière. Dix corps inanimés ont déjà été retirés des ruines dans le village de Besnaya, à la frontière avec la Turquie. Le spectacle apocalyptique des maisons détruites par le séisme de lundi contraste avec les champs d’oliviers qui entourent la localité. «Chaque fois qu’on exhume un corps, je me souviens des bons moments qu’on passait ensemble (…) on riait et on plaisantait», ajoute-t-il. «Mais ça n’arrivera plus. On est séparés. Ils sont dans l’au-delà et on est ici. On ne se reverra plus».