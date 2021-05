Vaud - Sans revenus, l’école de danse déchante

Derrière le sourire de façade de Nelly, 35 ans, se cache une profonde amertume et un sentiment d’impuissance liés à l’absence de prise sur le déroulement des évènements. Dans un peu moins d’un mois cette passionnée de danse, maman de deux filles âgées de 7 et 3 ans, et son associé devront dire adieu à leur école de danse Sals’Addictos à Echandens (VD). Une procédure d’expulsion est en cours à cause de plusieurs mois d’arriérés de loyer. «Depuis que tout s’est arrêté, nous avons reçu l’aide pour les cas de rigueur en 2020 et cela ne représente que 20% de notre chiffre d’affaires. Avant, notre situation économique était saine. En plus de notre école de danse avec une centaine d’élèves, nous organisions un festival à Bussigny et avions d’autres rentrées d’argent liées à l’événementiel», souligne-t-elle.