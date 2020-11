Football : Sans Ronaldo, la Juventus de nouveau accrochée

La Juventus, sans Cristiano Ronaldo laissé au repos, a de nouveau concédé un nul, son cinquième en neuf matches de Serie A, samedi face au promu Benevento (1-1).

Alvaro Morata, l’indispensable du moment à la Juve, avait pourtant ouvert la marque d’un joli tir du gauche (21e). L’Espagnol, auteur mardi du but de la qualification en Ligue des champions dans le temps additionnel contre Ferencvaros (2-1), a donc marqué six buts lors de ses six derniers matches.