Football : Sans Ronaldo, le Portugal corrige l’Azerbaïdjan

Les Portugais se sont mis à l’abri grâce à des buts de Bernardo Silva (26e), André Silva (31e) et Diogo Jota (75e). Ils prennent provisoirement la tête du groupe A.

Opposés à la 112e nation au classement Fifa, les Portugais se sont rapidement mis à l’abri. Installé dans la moitié de terrain de l’Azerbaïdjan et presque jamais inquiété, le Portugal a trouvé la faille sur une reprise dans les airs de Bernardo Silva (1-0, 26e), parfaitement trouvé au second poteau par un centre de Bruno Fernandes.

Cinq minutes plus tard, Fernandes a centré dans la surface pour Diogo Jota qui a remisé en direction d’André Silva, l’attaquant du RB Leipzig logeant le ballon dans les filets sans opposition (2-0, 31e) et inscrivant au passage son 18e but en 45 sélections. L’avant-centre aurait pu s’offrir un doublé en quelques minutes mais sa frappe au cœur de la surface a fui le cadre alors que le gardien de l’Azerbaïdjan était battu (35e).