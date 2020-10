Le dernier but de Messi dans un choc Barça-Real remonte au 6 mai 2018 (2-2). Ce soir-là, Ronaldo avait marqué le premier, puis l’Argentin avait répliqué un peu plus tard en donnant l’avantage à son équipe. Depuis, plus rien. Ni but, ni assist, ni coup d’éclat dans un «Clasico».