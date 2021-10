Transports – Sans smartphone, prendre le bus deviendra plus difficile

Genève y songe

Les automates sont encore en fonction sur le réseau genevois, mais cela pourrait changer. ­L’objectif à l’horizon 2025 est de remplacer les distributeurs, ­expliquent les TPG. Plusieurs ­alternatives sont envisagées. Les e-billets représentent plus de 30% des ventes occasionnelles. La numérisation et la facilité de voyager qu’elle engendre sont «une très bonne nouvelle», se réjouit l’Association transports et environnement.