Allemagne : Sans soldats US, la «Petite Amérique» bavaroise n’est rien

La ville allemande de Grafenwöhr espère que Joe Biden reviendra sur la décision de Donald Trump de fermer la base militaire américaine qu’elle abrite et qui constitue son poumon économique.

L’annonce cet été d’un retrait de soldats américains avait fait l’effet d’une bombe. Mais depuis l’élection de Joe Biden, l’espoir renaît à Grafenwöhr, petite ville bavaroise qui a lié son destin à la plus importante base militaire des Etats-Unis en Europe.

«Sans les soldats américains, Grafenwöhr n’est rien», affirme tout de go Piri Bradshaw, dont les parents tiennent l’Irish Pub du centre de cette «Petite Amérique».

Depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale, il y a 75 ans, ils font vivre une ville qui s’est adaptée à leurs besoins. Comme sur la rue longeant la base, où s’alignent «Barber shops» et studios de tatouage.

Il faut bien nourrir les quelque 40.000 soldats et leurs familles qui vivent dans la région, à l’intérieur de la base et aux alentours.

- «Graves conséquences» -

«Nous sommes habitués et ne les entendons presque plus», assure Birgit Plössner, responsable culturel du musée militaire, rappelant qu’un camp d’entraînement avait été créé ici dès 1908.

Si la ville est consciente de la menace depuis des années, l’annonce -cette fois chiffrée- de l’administration de Donald Trump d’un redéploiement de 12.000 soldats hors du pays, dont quelque 5.000 de Grafenwöhr et de la commune voisine de Vilseck, avait causé un choc.

«La base offre un emploi à plus de 3.000 civils de la région», dit-il à l’AFP. Les militaires dépensent en outre environ 660 millions d’euros en salaires, loyers et consommation privée par an.