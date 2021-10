Succession de Petra Gössi – Sans surprise, Thierry Burkart prend la tête du PLR

Politique : Sans surprise, Thierry Burkart prend la tête du PLR

Thierry Burkart est le nouveau président du PLR Suisse. Samedi, à Bienne (BE), les délégués du parti ont élu le conseiller aux États argovien pour succéder à Petra Gössi.

C’est par 296 voix que l’Argovien Thierry Burkart a été élu, samedi, à la présidence du PLR Suisse. Nicole Philipp

Après cinq années intenses, le mandat de Petra Gössi en tant que présidente du PLR Suisse arrive à son terme. Lors de sa dernière Assemblée des délégués en tant que présidente, samedi, à Bienne (BE), la Schwy t zoise a été remerciée pour son «inlassable engagement durant plus d’une demi-décennie» à la tête du PLR, au cours de laquelle elle a dirigé le parti «avec clairvoyance et médiation» , selon le communiqué . Les délégués lui ont réservé une standing ovation.

Le nouveau président du parti est le conseiller aux États argovien Thierry Burkart (46 ans). Plus de 300 délégués étaient présents et l’ont élu à une large majorité, avec 296 voix. La modification des statuts, qui prévoit une vice-présidence de cinq membres, a également été approuvée. La conseillère aux États Johanna Gapany (FR) et le conseiller national Andri Silberschmidt (ZH) rejoignent les deux vice-présidents actuels, le conseiller aux États Andrea Caroni (AR) et le conseiller national Philippe Nantermod (VS).

28 novembre: deux non et un oui clairs

Outre la nomination d’une nouvelle présidence, les délégués ont également adopté les recommandations de vote pour les votations du 28 novembre. Le PLR rejette clairement les initiatives populaires «Pour des soins infirmiers forts» (un oui contre… 315 non et deux abstentions) et «Désignation des juges fédéraux par tirage au sort» (six oui, 298 non, deux abstentions). Par contre, il soutient largement la loi Covid-19 (291 oui, dix non et onze abstentions).