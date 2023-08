Jamie Foxx affirme être toujours en vie grâce à sa sœur

Jamie Fox a exprimé toute sa gratitude à sa sœur Deidra Dixon, le 1er août 2023. Pour l’anniversaire de cette dernière, l’acteur américain de 55 ans qui avait été hospitalisé d’urgence le 11 avril de cette année lui a rendu hommage sur Instagram. Car sans elle, il ne serait sans doute plus là. «Joyeux anniversaire à ma merveilleuse sœur… Tu es magique, tu es belle, tu es la lionne courageuse. Et sans toi, je ne serais plus là. Si tu n’avais pas pris les décisions que tu as prises, j’aurais perdu ma vie. Je t’aime pour toujours, joyeux anniversaire ma sœur», a écrit en légende d’un carrousel de photos celui qui dit être revenu de l’enfer.