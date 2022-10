Canton d’Argovie : Sans toit ni argent, il part vivre dans la forêt… puis finit en prison

Un jeune homme a été condamné à de multiples reprises pour de petits délits. Son parcours l’a fait vivre dans un appartement, sous une tente en forêt, et pour finir derrière les barreaux.

Son comportement pendant son séjour dans la forêt n’a pas été des plus exemplaires.

Il y fait certainement une température plus agréable que sous sa tente de camping, mais de sa prison, il se réjouit d’en sortir. Un jeune homme, déjà détenu, vient d’être condamné à une nouvelle peine de prison pour des délits tels qu’infraction à la loi sur la protection de l’environnement, à celle sur les stupéfiants, vols, dommages à la propriété ou encore violation de domicile, comme le raconte le « Badener Tagblatt ».

Son parcours a été compliqué. Après une séparation d’avec sa petite amie et la perte de son emploi, il s’est retrouvé sans toit. Il est alors parti planter sa tente dans une forêt du canton d’Argovie, au printemps 2021, et y a vécu pendant six semaines. Là, il s’est introduit dans une cabane pour y voler du matériel utile à sa vie en camping, par exemple un matelas. À une occasion, alors qu’il faisait un froid de canard, il s’y est même installé pour une nuit.