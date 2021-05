Lausanne - Sans tomber le masque, La Fête du Slip se détend

Nouvelle directrice

Arts visuels au Musée de design et d'arts appliqués contemporains (Mudac) ainsi qu’à la Galerie HumuS, films de cinéma à l’Arsenic, concerts aux Docks, arts vivants au théâtre Sévelin et une majorité de performances et de spectacles qui ont refusé du monde… Après 15 mois de pandémie, le public ne s’est pas fait prier pour renouer avec les manifestations festives. La 9e édition de la Fête du slip attiré quelque 3’500 personnes dont plus de 1’500 qui se sont rendues dans les expositions au Mudac et à la Galerie HumuS. Co-fondateur et directeur du festival des sexualités, Stéphane Morey a passé le témoin à Valentina D’Avenia, qui s’attelle déjà à préparer la dixième édition de La Fête du Slip, en mai 2022.