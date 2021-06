Jordanie : Sans touristes, les animaux de Petra crient famine

En Jordanie, la cité de Petra regorgeait d’animaux chargés de promener les touristes. Depuis la pandémie, les animaux sont affamés et devraient être remplacés par des voitures électriques.

«Avant le coronavirus, nous avions tous du travail. Les B édouins de Petra gagnaient leur vie et nourrissaient leurs animaux. Maintenant, nous devons venir dans cette clinique pour recevoir de la nourriture et des soins gratuits pour nos bêtes», déplore le jeune homme, en chemise bleue et pantalon vert olive.

Centaines d’emplois perdus

Divisé par six

«Les bons jours, je gagnais entre 100 et 200 dinars (de 125 à 250 francs) et moins de 20 dinars (près de 25 francs) les mauvais jours, ce qui suffisait à peine pour acheter de l’orge pour mon âne», confie Abdel Rahmane, qui subvient aux besoins de sa mère et de ses deux petits frères. «Avec la fin du tourisme, plus personne ne peut acheter de fourrage ou de médicaments. Celui qui dispose d’un peu d’argent le dépense pour se nourrir.»

Malnutrition

L’établissement, ouvert en janvier 2020, nourrit et soigne des animaux dont la santé est trop fragile. Entre dix et quinze bêtes sont reçues chaque jour. «Ici, les gens dépendent de leurs animaux et, avec l’arrêt du tourisme, ils n’ont plus la possibilité de s’occuper d’eux», explique Hassan Shatta, le chirurgien vétérinaire égyptien qui dirige la clinique, la seule ouverte et gratuite aux alentours de Petra. «Il y a environ huit mois, nous avons commencé à voir de nombreux cas de malnutrition, des ânes et des chevaux très maigres. Nous fournissons des soins et de la nourriture. Nous avons ainsi pu sauver 250 animaux, car leurs propriétaires n’avaient plus la capacité financière de les nourrir ni de les soigner.»