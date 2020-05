Coronavirus

Sans touristes, les locaux récupèrent leurs villes

La fermeture des frontières rend les lieux touristiques plus tranquilles. Certains sont contents, d’autres ont peur.

A Barcelone, Laia et sa fille se promènent paisiblement dans le parc Güell généralement envahi de touristes. Mladen savoure l'inhabituel silence des ruelles de marbre de Dubrovnik et Fabiana le calme du vieux Lisbonne.

Dans de nombreuses villes européennes, la pandémie de Covid-19 et le confinement allègent, au moins temporairement, les maux provoqués par l'explosion du nombre de touristes ces dernières années: saturation des centre-villes, hausse des prix et des loyers.

«Comme revenir vingt ans en arrière»

Aujourd'hui, la jeune femme, venue avec une amie et leurs enfants, ont à leur disposition un des endroits les plus convoités du parc: un long banc ondulant décoré de mosaïques colorées, donnant sur un merveilleux panorama de la ville, avec la Méditerranée à l'horizon.

Les deux femmes n'y viennent normalement jamais, car le site est toujours pris d'assaut par des visiteurs cherchant le meilleur angle de prise de vue. «C'est merveilleux, c'est comme revenir vingt ans en arrière. Nous savons que c'est temporaire mais il faut en profiter», insiste Laia tandis que les enfants font la course en patinette et à vélo.

Après avoir manifesté les étés derniers contre les fêtes et le manque de civisme de certains touristes, l'ancien quartier de pêcheurs de la Barceloneta s'est aujourd'hui transformé en un gigantesque gymnase à ciel ouvert, où les habitants viennent courir, nager et surfer pendant les heures autorisées. «Normalement je ne vais pas sur ces plages (...) Maintenant c'est plus tentant. Et l'eau est plus propre», se réjouit Emma Prades, une psychologue de 43 ans.