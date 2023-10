Un professionnel de la santé sur dix frôle le burnout en Suisse

Avec la pénurie actuelle, «le plus grand défi dans le domaine des soins est de trouver du personnel qualifié», souligne Marcel Durst, directeur de l’association Spitex, regroupant différents services d’assistance et de soins externes aux hôpitaux. Et de poursuivre: «Les collaborateurs doivent alors assumer de plus en plus de tâches et de responsabilités». Une démarche qui n’est pas sans conséquences sur leur santé: selon l’étude, plus d’un professionnel sur dix estime ressentir une extrême fatigue, voire un épuisement total.