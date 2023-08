Santé: Des médecins suisses font le top 5 des traitements inutiles

Faire mieux avec moins. C’est l’objectif de l’association Smarter Medicine et de la Société suisse de médecine interne générale (SSMIG). Cette dernière a mandaté quatre médecins afin d’établir le top cinq des prescriptions «a priori inutiles dans le domaine de la médecine hospitalière». Jean-Luc Reny, médecin chef du Service de médecine interne générale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a participé aux recherches. Pour lui, «l’objectif premier est de réduire les risques liés au surdiagnostic et au surtraitement.»

C’est donc tout naturellement que l’équipe s’est focalisée sur les procédures auxquelles les praticiens ont «trop fréquemment recours». Après avoir pris la température auprès de 130 médecins à travers toute la Suisse, les spécialistes ont répertorié cinq traitements à éviter si le patient ne présente pas de risque particulier lors de l’hospitalisation. A savoir: l’anticoagulation préventive, l’oxygénation, la prescription de neuroleptiques à la sortie de l’hôpital, ainsi que le recours «trop systématique» au médicament contre l’hypertension et à certains antibiotiques sans signe d’infection. Chacun de ces traitements présente des dangers et peut mener à des complications, explique la SSMIG dans un communiqué mercredi. En outre, ils génèrent des coûts inutiles lorsqu’ils sont superflus.

«Nous avons transmis ces recommandations à tous les hôpitaux du pays et sommes dans une phase de communication, confie Jean-Luc Reny. Désormais, il s’agit de prendre notre bâton de pèlerin et d’aller prêcher la bonne parole.» Car paradoxalement, il n’est pas évident de «lutter contre des habitudes bien installées». Cela demande du temps, de la formation et nécessite un accompagnement avec un système informatique d’aide et de suivi des prescriptions renforcé. «C’est ce qui manque encore en Suisse.» L’information aux patients, qui veulent parfois obtenir tel ou tel traitement, est également une démarche primordiale, estime l’expert.