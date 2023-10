Santé: Des médicaments contre l’obésité augmentent le risque de maladies

Traitements par injection

Les chercheurs ont inclus dans leur analyse environ 5400 patients obèses sans diabète, et ont comparé ceux prenant semaglutide ou liraglutide, avec ceux prenant un autre traitement contre l’obésité (non GLP-1). Selon leurs résultats, les patients traités avec semaglutide ou liraglutide avaient environ 9 fois plus de risque de développer une pancréatite (inflammation du pancréas), et plus de 4 fois plus de risque de développer une occlusion intestinale.

Pour la gastroparésie, trouble digestif limitant le passage de la nourriture et pouvant entraîner nausée, vomissements et douleurs, le risque était plus de 3 fois plus élevé. Ces médicaments «devraient être utilisés avec précaution, et seulement chez les patients avec le plus haut risque de problèmes de santé ou de complications liés à l’obésité», a commenté la professeure en médecine pharmaceutique Penny Ward, non impliquée dans l’étude.