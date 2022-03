France : Santé d’Yvan Colonna: «L’espoir existe, mais il est ténu»

Mardi, l’avocat d’Yvan Colonna, agressé par un détenu, a donné des nouvelles de la santé de son client, alors que des manifestations ont tourné à l’aigre, ces derniers jours.

Sur France 2, Me Spinosi a réfuté le diagnostic de «mort cérébrale» qui avait circulé au soir de l’agression: «C’est inexact, (…) le cerveau est encore en activité, après à savoir comment et est-ce qu’il va pouvoir véritablement redémarrer, c’est la question que se posent les médecins».

«Emeutes» à Bastia

Me Spinosi a par ailleurs confirmé mardi, l’annonce la veille par un autre avocat d’Yvan Colonna, Me Sylvain Cormier, qu’une demande de suspension de peine pour «pronostic vital engagé» va être déposée, ce mardi matin. Elle sera examinée par le juge d’application des peines.

«C’est une faculté, il n’est pas obligé de le faire», a précisé Me Spinosi, mais ce serait «juste une situation de cohérence, aujourd’hui Yvan Colonna n’est plus en détention en raison de son état et il a vocation à ne plus être considéré comme tel».