Santé: «Il y a entre 15 et 20% de prestations dont on pourrait se passer»

Alors qu’il quittera le gouvernement à la fin de son présent mandat, le Conseiller fédéral socialiste n’a pas fait la langue de bois, à l’heure de répondre aux constats parfois tranchés du journal dominical . A la tirade: «Les médecins et les hôpitaux multiplient les consultations et recommandent parfois des traitements inutiles ou même dangereux», le Fribourgeois a admis: «Il est indéniable que toute une série de traitements et d’opérations réalisés ne sont pas utiles. De nombreuses études montrent qu’il y a entre 15 et 20% de prestations dont on pourrait se passer.» Le ministre de la Santé estime par contre, qu’il existe bel et bien une concurrence entre les assureurs-maladie. Pour lui, elle porte essentiellement sur les services fournis aux assurés. «Pour avoir changé plusieurs fois d’assurance, je peux vous assurer qu’il y a de grosses différences, par exemple sur le temps de réponse ou la manière d’être remboursé», a-t-il témoigné.

Tandis que les prix exercés par les pharmas pour les nouveaux médicaments qu’elles mettent sur le marché exaspèrent de nombreuses personnes, Alain Berset s’est réfugié derrière la difficile et nébuleuse application de la loi prévoyant une négociation sur ces prix: «Les exigences de la pharma sont toujours plus élevées. Nous devons vérifier, et ce n’est pas simple, que le prix soit en accord avec l’apport thérapeutique.»Alors que le PLR propose un système de santé «budget» avec des prestations variables selon le modèle d’assurance auquel on souscrirait, Alain Berset met en garde contre l’instauration d’un système de santé à plusieurs vitesses: «Ce serait négatif pour la collectivité et pour la population, cela affaiblirait la solidarité essentielle entre jeunes et personnes âgées, entre malades et personnes en bonne santé. Un jour ou l’autre, nous sommes tous confrontés à un pépin et avons besoin de prestations de haute qualité. Ce ne serait plus le cas avec un modèle «light» comme le souhaite le PLR.», a-t-il dit.