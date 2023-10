La caisse maladie unique convainc la majorité des Suisses

Trop c’est trop, même de l’autre côté de la Sarine. À la suite de l’annonce d’augmentation vertigineuse des primes pour l’assurance maladie, «Le Temps» et l’institut Ipsos ont lancé un sondage. Il en ressort principalement que désormais la majorité des Suisses (61,2%) sont favorables à la caisse maladie unique, une proposition socialiste déjà rejetée deux fois par le passé. Si les Romands demeurent largement convaincus (68,3%), c’est surtout de l’autre côté de la barrière de rösti que le vent a tourné, alors que 58,1% des sondés alémaniques soutiennent la caisse maladie unique. De plus, une autre proposition socialiste, l’ajustement des primes en fonction du revenu, a également été plébiscitée par 58% des Suisses (67,6% en Suisse romande et 53,8% en Suisse alémanique).