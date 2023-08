La formation en soins infirmiers aura droit à 1 milliard de francs

Bonne nouvelle pour le domaine de la santé. Pendant huit ans, la Confédération et les cantons soutiendront à raison de 470 millions de francs chacun la formation des infirmières et infirmiers, soit près de 1 milliard en tout, font savoir le Conseil fédéral qui a ouvert mercredi une consultation à cet effet.

Berne entend ainsi répondre au besoin croissant dans le domaine des soins et mettre en œuvre rapidement un volet important de l’initiative «sur les soins infirmiers» acceptée par le peuple fin novembre 2021 . «Compte tenu de la croissance démographique et du vieillissement de la population, les soins infirmiers vont au-devant de grands défis. Pour maintenir la qualité des soins, il importe de former plus de personnel infirmier», explique le gouvernement.