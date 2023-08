Santé: Le canton de Berne réduit les primes maladie des familles

Bonne nouvelle pour les familles du canton de Berne. Elles verront en effet la facture de leurs primes d’assurance-maladie baisser. Le gouvernement bernois a décidé de renforcer la réduction de leurs primes rétroactivement au 1er janvier 2023. Il allège ainsi la charge financière de quelque 44’300 personnes dans 17’300 ménages, fait-il savoir mardi. Cette adaptation coûtera 31 millions de francs de plus par an au canton.

La charge financière que représentent les primes d’assurance-maladie n’a cessé d’augmenter ces dernières années dans le canton, rappelle le gouvernement. «En 2023, la hausse a été de 6,4% en moyenne. Berne fait ainsi partie des huit cantons ayant les primes-maladie les plus élevées du pays. Et de nouvelles hausses se dessinent pour 2024», souligne-t-il.

Lourde charge pour les familles

Par ailleurs, la réduction individuelle des primes (RIP) sera ouverte à 34’300 personnes de plus (8200 ménages). Et 10’000 personnes environ auront une RIP plus élevée. Désormais en 2023, plus de 293’000 personnes bénéficieront d’une RIP, soit 28% de la population, affirme le canton qui souligne que la part de la population ayant droit à des réductions avait baissé depuis 2020, tombant sous la barre des 25% en 2022.