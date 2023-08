Santé: Le prix des médicaments bon marché pourrait doubler en 2024

Les personnes qui ont besoin de médicaments bon marché, par exemple pour le traitement de l’hypertension, du cholestérol ou de douleurs chroniques, doivent se préparer à un «choc des prix» à partir de 2024, écrit la «NZZ am Sonntag» du jour. Car, comme le journal l’a appris de sources professionnelles, 60% des médicaments remis par les pharmacies et les médecins devraient subir une telle hausse (lire encadré). À l’inverse, la réforme prévoit de faibles baisses de prix pour les substances de prix moyen (dès environ 35 fr. par emballage en pharmacie) et des baisses de prix nettes pour les produits les plus chers (dès environ 900 fr.).