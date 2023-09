Santé: Les physiothérapeutes se plaignent des nouveaux tarifs

La hausse des primes maladie en 2024 sera forte , même si on n’en connaît pas encore le montant. Au milieu de l’année 2023 déjà, les coûts de santé en Suisse ont augmenté de 7,85%. Parmi les prestations, les factures des physiothérapeutes ont connu une hausse particulièrement forte, avec 10,2%.

Indépendamment des derniers chiffres, le Conseil fédéral agit maintenant dans ce domaine. En effet, la branche et les caisses de maladie n’ont plus réussi à se mettre d’accord sur un nouveau tarif depuis des années. C’est pourquoi le ministre de la Santé, le socialiste Alain Berset, propose de mettre davantage l’accent sur la durée des séances. Le but est d’accroître la transparence, estime le conseiller fédéral. Avec cela, il espère un «effet de réduction des coûts».