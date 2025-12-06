Saturation des urgences pédiatriques: un défi croissant en Suisse romande

Selon une médecin, la prise en charge des enfants n'est pas urgente dans 70% des cas (image d'illustration). Getty Images

Habituellement saturées entre novembre et janvier à cause de l’épidémie de bronchiolite, les urgences pédiatriques peuvent désormais être sous tension en toutes saisons, révèle ce samedi «24 heures». Le quotidien vaudois s'est procuré les derniers chiffres pour la Suisse romande et constate partout une hausse des prises en charge ces dernières années. Aux HUG, la hausse est de 28% entre 2015 et 2024. À Fribourg, l'augmentation est même de 48% sur la même période. À l’Hôpital du Valais, l’augmentation annuelle est comprise entre 5 et 10% et depuis 2020, les consultations de nuit ont progressé de plus de 70%.

La situation au CHUV reste stable. À Lausanne, Vidy Med a ouvert une antenne pédiatrique en 2019. Le service a connu une croissance continue jusqu'en 2024. La pénurie de spécialistes explique en partie cette évolution, mais pas que. «Les Urgences pédiatriques sont un complément aux cabinets de pédiatrie, indique Ilaria Taddeo, médecin-cheffe du Centre d’urgences pédiatriques de Vidy Med. D’après mon expérience, 70% des cas de pédiatrie générale ne nécessitent pas une prise en charge urgente; 30% des cas sont plus sérieux, dont les cas de traumatologie et d’accidents.»