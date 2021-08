Dossier médical partagé - Santé: les Vaudois peuvent désormais demander leur identifiant

Petit retard au démarrage

La loi sur le dossier électronique du patient (LDEP) est en vigueur depuis le 15 avril 2017. Un délai de trois ans avait été accordé aux hôpitaux, cliniques et autres établissements de santé pour adhérer à une communauté certifiée. Or des difficultés techniques pour l’obtention des certifications a retardé le processus. Finalement, fin mai 2021, les cantons de Vaud, de Genève, de Fribourg, du Jura et du Valais ont annoncé que l’association CARA avait pu être certifiée. Dès lors, il est devenu possible pour les patients de commencer à s’inscrire pour l'ouverture d'un DEP. Ce lundi, le canton de Vaud a lancé son propre système d’identification, sésame indispensable pour que patients et personnel sanitaire puissent accéder au DEP.