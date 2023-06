Budget: Santé, logement, fiscalité: la France va tailler dans ses dépenses 

Le gouvernement a indiqué lundi avoir identifié «au moins 10 milliards d’euros d’économies» qui ne sont qu’une «étape» et contribueront d’ici 2027 au redressement des comptes dégradés de la France, en taillant dans des dépenses de santé ou des avantages fiscaux aux carburants. Ces propositions d’économies viendront aussi pour partie alimenter le projet de budget pour 2024 qui sera présenté en septembre et qui nécessitera au moins 12 milliards d’euros d’économies pour cette seule année, a indiqué une source à Bercy.

Après avoir échappé à la sanction de l’agence S&P Global, qui a maintenu la note de solvabilité française, l’exécutif entend réaffirmer son sérieux budgétaire et tourner la page des dispendieuses mesures de soutien du «quoi qu’il en coûte» face aux crises sanitaire et énergétique.

Lutter contre «les dérives»

Ces «10 milliards d’euros d’économies» devront être trouvés sur la santé, en luttant contre l’explosion des arrêts maladie et «les dérives» des dépenses en médicaments, a détaillé Bruno Le Maire. Les aides au logement avec la suppression du dispositif Pinel et la refonte du Prêt à taux zéro, pour une économie de 2 milliards d’euros, ainsi que le soutien à l’emploi en cette période de chômage bas sont également dans le viseur du gouvernement, plus particulièrement l’apprentissage et le compte personnel de formation.