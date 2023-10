Santé mentale: Les absences au job à cause du stress ont grimpé de 20%

Un problème de société

La santé mentale au travail est préoccupante, et les chiffres s’aggravent doucement mais sûrement, rappelle Nadia Droz: selon le Job stress index de 2022, seuls 25% des travailleurs ne se sentent pas dans une situation critique ou sensible. «La situation était déjà inquiétante dans sa globalité, et s’y ajoutent la pandémie, la guerre et le climat; de quoi désécuriser ceux qui se sentaient protégés en Suisse. Les conditions de travail se sont aussi empirées, avec le manque de main d’œuvre mais aussi cette tendance à vouloir faire toujours plus avec moins. Les nouvelles technologies ont aussi induit une accélération, sans compter la charge de travail administrative pour nourrir des systèmes.» Difficile cependant d’évaluer l’évolution du problème sur le long terme puisque les études en la matière n’ont pas plus d’une vingtaine d’années.