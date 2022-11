Santé mentale: Les pairs praticiens sont porteurs d’espoir

Les troubles de la santé mentale et les addictions peuvent briser des vies. Mais pour ceux qui s’en relèvent, l’expérience vécue peut être utilisée afin d’aider d’autres personnes traversant une situation similaire. Lorsque cette activité est exercée sans avoir suivi de formation, on devient un pair aidant. Il est toutefois possible d’en faire son métier et ainsi devenir un pair praticien en santé mentale (PPSM). «Les PPSM sont porteurs d’espoir pour les personnes concernées, car ils incarnent la possibilité d’une amélioration de leur santé. Ensuite, leur connaissance intime des difficultés rencontrées est une source de connaissance complémentaire pour les professionnels, que ce soit en hébergement, à domicile ou à l’hôpital», estime Rebecca Ruiz, conseillère d’État vaudoise, chargée de la santé.