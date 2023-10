santé mentale: Ryan Reynolds se confie sur son stress

«J'ai souffert d'anxiété toute ma vie. J'ai l'impression d'avoir deux parties de ma personnalité, dont l'une prend le dessus lorsque cela se produit», a confié Ryan Reynolds, à l’occasion du gala annuel Bring Change to Mind, une organisation à but non lucratif de sensibilisation à la santé mentale, auquel il était invité le 9 octobre. Pourtant marié à l’actrice Blake Lively avec qui il a quatre enfants et à l’affiche de plusieurs succès du box-office hollywoodien, l’acteur canadien s’est confié à propos de ses excès de stress.

S’isoler pour se retrouver

Il précise notamment s’isoler ou se tourner vers la méditation: «Je prends du temps pour moi lorsque je me sens hors de contrôle.» En mai 2018, il disait au «Times» utiliser une application mobile de méditation pour rester calme. «J'ai tendance à me surcharger lorsque je suis dans cette spirale. Je suis conscient de ce genre de choses et je fais en sorte de les gérer le mieux possible. Je sais que lorsque je me suis senti au plus bas, c'était généralement parce que j'avais l'impression d'être seul à ressentir quelque chose. Je pense qu'il est important d'en parler, cela libère en quelque sorte d'autres personnes», déclare-t-il.