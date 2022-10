Aller au musée pour soigner sa santé mentale

Visiter une exposition pour lutter contre le stress et l’anxiété? C’est le pari de l’hôpital Brugmann à Bruxelles et du gouvernement belge qui mettent en place depuis cet automne une phase expérimentale consistant à prescrire jusqu’à cinq entrées gratuites au musée pour soigner la santé mentale.

Cinque musées participent

Cinq institutions culturelles participent au projet: les musées publics de la Grande Place, le Musée Mode et Dentelle, le musée des Égouts de la Gare du Midi, le GardeRobe Manneken-Pis, et le Centre d’art contemporain de la place Sainte-Catherine. La prescription indique quel musée le patient souhaite visiter et cle nombre de personnes l’accompagnant – jusqu’à trois. Les billets d’entrée sont ensuite pris en charge par la Ville.

Les psychiatres délivrent des ordonnances pour ces visites gratuites pendant six mois. Après cette période, les médecins vont observer les bienfaits sur les patients. Le public-cible: les personnes souffrant d’anxiété et de stress mais aussi de pathologies comme la dépression, des troubles du spectre autistique, ou des troubles bipolaires.

Se reconnecter au monde et à soi-même

Plusieurs études sur le sujet

En 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié une étude montrant que l’art pourrait aider à soigner les maladies mentales et appelait à une plus grande collaboration entre les professionnels de la culture et ceux de la santé. Une autre étude de l’Université de Pennsylvanie, publiée dans «The Journal of Positive Psychology» en 2021, arrivait aux mêmes conclusions. Visiter une exposition artistique aurait un impact sur la sécrétion d’hormones responsables du bien-être tels que le cortisol ou la sérotonine.