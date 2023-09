Santé: Mère de la LAMal, Ruth Dreifuss se désole de son évolution

«Certaines propositions sont tout à fait sensées»

«Je ne suis pas désespérée: certaines propositions faites aujourd’hui sont tout à fait sensées», estime aussi Ruth Dreifuss. Elle soutient ainsi la caisse publique prônée par le PS, qui «pourrait apporter un meilleur suivi des personnes et une plus grande solidarité si elle inclut tout le monde. Cette caisse doit être unique. Sinon, elle devra s’aligner sur ses concurrents. Ou alors, elle n’attirera que les mauvais risques», prévient-elle. Elle balaie en revanche la proposition de l’UDC Natalie Rickli de supprimer l’assurance obligatoire. «On s’attaque au principe de solidarité qui est à la base de notre pays. On s’attaque aussi aux personnes de la classe moyenne qui ne pourraient pas se payer une assurance facultative», Il faut se souvenir qu’avant la LAMal, il n’y avait pas de solidarité entre malades et bien-portants, ni entre jeunes et vieux.