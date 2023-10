Santé: Pastilles d’iode de nouveau distribuées autour des centrales

Ces prochaines semaines, la Pharmacie de l’armée remplacera les comprimés d’iode dans l’ensemble des ménages, entreprises et établissements publics, situés dans un rayon de 50 km, autour des centrales nucléaires suisses. Les personnes concernées se trouvent autour des centrales nucléaires de Beznau I/II (AG), Gösgen (SO) et Leibstadt (AG). Pour assurer la sécurité de la population suisse, la Confédération a acheté 12 millions d’emballages de comprimés d’iode. Le budget pour les dépenses de la campagne de distribution d’iode s’élève à 34 millions de francs. Sur ce montant, 11 millions seront financés par les exploitants de centrales nucléaires, qui versent un montant de 1,22 million de francs par an à la caisse générale de la Confédération de 2021 à 2029.