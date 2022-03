Vaud : Santé: plus de 165 millions de francs sollicités pour un grand chantier

Le Canton demande le feu vert du Parlement pour le chantier Campus Santé à Chavannes-près-Renens. Le projet vise à abriter la formation des pros de la santé sur un seul site.

Dès 2026, un site de plus de 10 hectares devrait abriter le Campus Santé, à Chavannes-près-Renens (VD), à proximité de l’UNIL et de l’EPFL. Ce lieu de formation regroupera enseignement théorique et pratique pour plus de 4000 étudiants et quelque 1000 professionnels en formation continue. Dans un parc public arborisé, il comptera à terme quatre bâtiments.