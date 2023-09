Santé: Près de 80% des Suisses favorables à une caisse unique

Près de huit Suisses sur dix souhaitent une caisse maladie unique. C’est ce que révèle un sondage du média en ligne Watson réalisé avec l’institut de recherche sociale DemoSCOPE. Alors que les citoyens l’avaient clairement rejeté à 62% en 2014 (et à 71,2% en 2007), le vent a tourné et 79% de la population y serait désormais favorable. Et elle n’a pas seulement le soutien de la gauche. Les électeurs de droite la souhaitent aussi. La base du PLR lui dit oui à 58% et les sympathisants la plébiscitent aussi à 71%.