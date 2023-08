Santé: Prestations jugées inutiles: les caisses économisent 75 millions

En temps de hausse des coûts liés à la santé, il n’y a pas de petites économies et ce ne sont pas les assureurs qui diront le contraire: grâce à un programme de l’OFSP, les assurances maladie réussissent à économiser jusqu’à 75 millions de francs par an depuis 2017. Et ceci, au détriment des assurés qui doivent rembourser de plus en plus les prestations médicales de leurs propres poches.