Santé: Que faut-il faire si on pense avoir à nouveau le Covid?

Les Suisses opposés à une large majorité au vaccin

L’OFSP conseille le vaccin aux personnes vulnérables et lance une campagne de vaccination cet automne. «Les premières évaluations montrent que le vaccin actualisé est également efficace contre le variant Pirola. Il peut donc protéger contre les maladies graves et les hospitalisations», confirme Céline Reymond. Mais selon un récent sondage 20 minutes/Tamedia, 67% des Suisses refusent toute nouvelle piqûre. Ce sont les 18-34 ans et les 35-49 ans qui sont les plus réfractaires (71 et 79% de rejet). Sur l’échiquier politique, les sympathisants UDC sont les plus opposés avec un niet à 89%. À l’inverse, c’est à gauche qu’on accepte le mieux le vaccin avec un oui entre 49 et 60%. Quant au masque qu’on pourrait devoir porter si besoin, 53% des Suisses seraient prêts à se recouvrir nez et bouche si les hospitalisations repartaient à la hausse.