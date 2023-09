Gare aux testicules: la vapoteuse est mauvaise pour les hommes

On le savait, le tabac présent dans les cigarettes détériore la qualité des spermatozoïdes et diminue la fertilité. Il pourrait en être de même pour la vapoteuse qui, elle, n’en contient pas. C’est en tout cas ce que révèle une étude menée par des chercheurs turcs de la Faculté de médecine de l’Université de Cumhuriyet. Les résultats ont été publiés dans le numéro de juillet-septembre de la revue scientifique «Revista Internacional de Andrología».

Réduction de la taille des testicules

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont placé des rats de laboratoire dans des bocaux en verre et les ont exposés à la vapeur produite par une cigarette électronique. Le taux de cotinine, biomarqueur de la nicotine, dans les urines, le poids et la structure des tissus des testicules ainsi que le nombre et la mobilité des spermatozoïdes ont été comparés aux valeurs d’un groupe de rats témoin.

À la fin des quatre semaines d’expérience, les chercheurs ont observé chez certains rats une désorganisation des tubules séminifères (là où se forment les spermatozoïdes), une augmentation du stress oxydatif et une réduction de l’activité cellulaire nécessaire à la bonne santé des testicules. Dans les cas les plus graves, une nécrose et une réduction de leur taille ont aussi été notées. «Les résultats de cette étude ont montré des changements dans l’histopathologie testiculaire, le spermogramme et les paramètres de stress oxydatif chez les rats exposés à la fumée de cigarette électroniques», écrivent les chercheurs dans «Revista Internacional de Andrología». «Par conséquent, il convient de considérer que, bien que le liquide des cigarettes électroniques ait été présenté comme inoffensif dans les études sur le sevrage tabagique, il pourrait augmenter le stress oxydatif et provoquer des changements morphologiques dans les testicules.» Ils ajoutent que des études complémentaires devraient être réalisées pour confirmer leurs conclusions.