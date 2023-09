Assurance-maladie: en 2024, les génériques seront plus avantageux

En Suisse, les génériques sont près de deux fois plus chers qu’à l’étranger et sont moins souvent utilisés. La révision de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024 accroît le potentiel d’économies des génériques et des biosimilaires et favorise l’utilisation de ces médicaments meilleur marché et tout aussi efficaces. D’une part, la formation des prix de certaines préparations génériques sera adaptée. D’autre part, la participation des patients aux coûts des médicaments sera augmentée en cas d’utilisation de préparations originales coûteuses.