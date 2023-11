Santé: Un médoc contre l’obésité disponible en Suisse

Il est destiné aux diabétiques, mais est aussi utilisé en cas d’obésité. Le Wegovy du laboratoire danois Novo Nordisk, une nouvelle arme à disposition des personnes en fort surpoids, est en vente en Suisse. Il y a un an et demi, Swissmedic a donné son autorisation à sa commercialisation. Le médicament est à injecter une fois par semaine dans l’abdomen. Il est utile «dans le cadre d’un traitement contrôlé de l’obésité», confirme Novo Nordisk au «Tages-Anzeiger».

Un peu de volonté suffit C’est trop cher et le résultat n’est pas définitif Le traitement doit être suivi et accompagné par de l’exercice Les effets secondaires ne sont pas à négliger

Le Wegovy empêche d’avoir faim ou d’avoir envie de manger. Il ne peut être utilisé que chez les personnes ayant un indice de masse corporelle (IMC) de 30 ou plus, mais aussi chez celles ayant un IMC de 27 et souffrant de problèmes de santé tels que le diabète, l’hypertension ou l’essoufflement dus à l’obésité.

Pas un médicament miracle

Ce n’est pourtant pas un remède miracle. Selon des études, une utilisation régulière a permis d’obtenir une perte de poids d’au moins 5% et jusqu’à 15%. Mais le médicament a aussi des effets secondaires. Très souvent, il cause des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, de la constipation et des douleurs abdominales. Un autre inconvénient majeur: pour maintenir l’effet, le médicament doit être pris constamment. Après un an d’utilisation, le poids peut seulement être maintenu.