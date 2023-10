En Suisse, une majorité de médicaments en vitrine ne sont pas efficaces

Les pharmacies présenteraient souvent dans leurs vitrines des médicaments qui ne servent à rien. C’est du moins la conclusion d’une étude menée par une équipe de médecins du Centre hospitalier Bienne et qui vient de paraître dans le journal scientifique British Medical Journal Open .

À l’aide de photos des vitrines de 68 pharmacies choisies au hasard en Suisse – et d’une analyse minutieuse de la littérature médicale – les chercheurs ont démontré que seuls 418 (ou 43 %) des 970 médicaments examinés au total avaient une efficacité prouvée scientifiquement. Ce qui fait que près de 60% des préparations présentées aux yeux des passants n’étaient pas fiables en termes d’efficacité, annoncent-ils dans un communiqué .

«La plupart sont des médicaments homéopathiques qui n’ont jamais prouvé d’efficacité dans aucune étude. Vous pouvez donc en boire des litres et vous n’allez rien avoir, ni effets primaires, ni effets secondaires probablement», relativise le professeur Daniel Genné, qui a dirigé l’étude, dans La Matinale de la RTS, mardi.

Pire en hiver

Les médecins biennois ont également comparé les vitrines des pharmacies à chaque saison, entre juillet 2019 et mai 2020. Constat: c’est au printemps que l’on trouvait le plus de produits à l’efficacité prouvée. «Cela s’explique surtout par les médicaments contre le rhume des foins», explique Daniel Genné. «De nombreux antihistaminiques très efficaces sont disponibles sans ordonnance – et peuvent donc être promus.»