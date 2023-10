Santé: Vers un chewing-gum pour aider à perdre du poids

Le taux d’obésité a doublé en Suisse

En Suisse, entre 1992 et aujourd’hui, la proportion des adultes souffrant d’obésité a plus que doublé passant de 5 à 11%. En y ajoutant ceux en surpoids, 42% des adultes et environ 15% des enfants sont concernés par l’excès pondéral, selon le Centre de l’obésité des HUG, à Genève. La situation est pire en Europe, avec 15 à 20% de personnes obèses. Un chiffre qui a doublé depuis 1980, selon l’OMS. Outre les conséquences sanitaires (diabète, hypertension) et sociales (stigmatisation, harcèlement), surpoids et obésité ont aussi un impact financier: les coûts directs de leur traitement (médicaments, conseils nutritionnels, chirurgie) s’élèvent à 77 millions de francs par an en Suisse et ceux des maladies qui leur sont directement imputables 8 milliards.