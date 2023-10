Santé: Votre chanson préférée peut agir comme un antidouleur

Effet d’un analgésique en vente libre

«Nous avons constaté une très forte corrélation entre le caractère agréable de la musique et le caractère désagréable de la douleur», indique Darius Valevicius, auteur de l’étude menée par la Faculté de psychologie de l’université McGill de Montréal. Pour cela, une soixantaine de participants ont porté une sonde chauffante à leur bras pour générer une légère douleur, tout en écoutant deux de leurs morceaux préférés, puis de la musique relaxante sélectionnée pour eux et ensuite, du silence.

La musique émouvante détend

Parmi les chansons sélectionnées, il y avait de tous les genres. Certains participants, ayant choisi des morceaux dynamiques, ont indiqué que ces chansons leur donnaient de l’énergie. Pour d’autres, ces chansons les rendaient heureux, les aidaient à passer d’une humeur négative à positive et les faisaient sourire. La musique émouvante a, comme les chansons relaxantes, eu des effets calmants et a permis à certains participants de se détendre et de méditer. «Une musique touchante pourrait avoir un effet encore plus important», estime le chercheur, qui espère, maintenant, pouvoir continuer les recherches afin de généraliser ces résultats à la douleur clinique et chronique.