Durant sa carrière, Santeri Alatalo (30 ans) a porté le maillot des «Lions» finlandais à dix reprises. C’était à chaque fois dans les rangs des juniors, tant en M19 (trois matches) qu’en M20 (sept matches). Le défenseur n’a par contre jamais été convoqué pour évoluer avec la Finlande chez les adultes. Depuis cette année, il a obtenu la nationalité suisse à la suite de son mariage avec Heli, Suissesse de son état. Depuis, le défenseur de Zoug a donc le choix entre la Suisse et la Finlande pour jouer en équipe nationale.

Avant d’être citoyen suisse, Santeri Alatalo évoluait déjà avec une licence suisse et n’impactait donc pas le contingent de Zoug. Fils de Matti Alatalo, il avait pris sa première carte de jeu avec Kloten dans les années 90, lorsque son père était entraîneur-assistant des Zurich Lions.

L’été dernier, Santeri Alatalo avait été convoqué pour un premier rassemblement de l’équipe nationale. Rassemblement qui n’a finalement pas eu lieu, raison pour laquelle ce changement de statut est passé inaperçu. «Nous sommes reconnaissants que Santeri Alatalo dispose désormais du passeport suisse et qu’il puisse jouer pour la Suisse, nous a confié Patrick Fischer, sélectionneur national. Pour l’équipe de Suisse, cela nous donne encore davantage d’options.»

«Un enrichisssement»

Défenseur offensif polyvalent, le Zougois, dont le futur est largement évoqué à Lugano, apporterait une profondeur intéressante à l’équipe de Patrick Fischer. «Alatalo est très sûr avec le puck et un défenseur très fort offensivement avec de bonnes qualités de patinage, poursuit le technicien. Ses forces sont un enrichissement pour notre hockey sur glace.»

Débarqué en 2012 à Davos, il avait rejoint la Suisse centrale lors de l’exercice suivant. Avec le EVZ, il a d’abord vécu des saisons correctes avant d’exploser depuis l’exercice 2018-2019 jusqu’à devenir l’un des défenseurs les plus courtisés de la ligue. Lors de la saison encours, il a déjà totalisé 16 points en 17 matches, ce qui en fait l’arrière le plus prolifique de National League? Et bientôt de l’équipe de Suisse?