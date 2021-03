Les conseillers nationaux Olivier Feller (PLR/VD) et Vincent Maitre (C/GE) ont levé un lièvre et ne le lâchent plus. «En activant la loi fédérale sur la transparence, écrit le premier, mon collègue Vincent Maitre et moi-même avons réussi à obtenir auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) d’intéressantes informations concernant les liens contractuels entre cet office et la société SASIS SA, détenue par l’association SantéSuisse».