Tour d'Italie: Buitrago chute et gagne la 17e étape en solitaire

Cyclisme : Buitrago chute et gagne la 17e étape du Giro en solitaire

Le grimpeur colombien a passé la ligne d’arrivée en tête, mercredi à Lavarone dans le Tour d’Italie, malgré une chute sur le parcours.

Almeida lâche du terrain

Carapaz, Hindley et l’Espagnol Mikel Landa n’ont pu se départager dans les ascensions, comme la veille déjà. En revanche, le Portugais Joao Almeida a fléchi de nouveau et cédé cette fois plus d’une minute sur Carapaz et Hindley. Il a reculé de la troisième à la quatrième place au classement général.