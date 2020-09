Sapez-vous comme le Prince de Bel-Air

La marque Fresh Prince commercialise une collection capsule de 30 pièces inspirée de la sitcom. Elle comprend des T-shirts, des sweats, des hoodies, des sacs et des ballons de basket. Tout est là pour nous replonger dans les années 1990 avec Will Smith et DJ Jazzy Jeff, excepté les masques qui font partie de la collection mais qui reste un accessoire très 2020.